Gli strafalcioni sull'Atlante delle elementari: Fvg diviso in due e nato 2mila anni fa (Di martedì 29 giugno 2021) La pubblicazione ( scaricabile a questo link http://www.ea.fvg.it/wp - content/uploads/2021/04/Amo -... (Visited 285 times, 285 visits today) Notizie Simili: La strada per Collina resta a senso unico ... Leggi su friulioggi (Di martedì 29 giugno 2021) La pubblicazione ( scaricabile a questo link http://www.ea.fvg.it/wp - content/uploads/2021/04/Amo -... (Visited 285 times, 285 visits today) Notizie Simili: La strada per Collina resta a senso unico ...

Advertising

Nuvolar04740475 : RT @aidalaverdadera: Quando si limitava ad evidenziare gli strafalcioni grammaticali i suoi video mi facevano anche ridere, ma come spesso… - aidalaverdadera : Quando si limitava ad evidenziare gli strafalcioni grammaticali i suoi video mi facevano anche ridere, ma come spes… - mony0770 : @Manuela33332115 A parte gli strafalcioni ?? mi soffermerei sul contenuto maniacale del post... Sono giorni che scri… - OllaPiero : @enzabrunobossio Gentile piddina! Ma non prova un minimo di vergogna a scrivere per gli Italiani onesti simili stra… - poveromau : @FisherInvestIT Intanto inviami i 350000€, poi per gli strafalcioni vediamo. -