Fideiussione non depositata: la Casertana è fuori dalla Serie C

Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lo stadio nuovo, l'annuncio della guida tecnica e di data e luogo del ritiro. Tutto passa in secondo piano, va in stand by per la mancata presentazione della documentazione completa al fine di provvedere all'iscrizione al campionato di Serie C. Casertana virtualmente fuori dalla terza Serie e le possibilità che si possa riparare il danno sono veramente poche, lo spettro della ripartenza dai dilettanti è veramente vicino. Quella di ieri è stata una giornata convulsa, fatta di tentativi da parte dells società di trovare la cifra che serviva per completare l'operazione.

