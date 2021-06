Facebook vince contro la denuncia antitrust e il suo valore vola a $ 1000 miliardi (Di martedì 29 giugno 2021) Il giudice federale James Boasberg ha respinto un caso antitrust promosso dalla Federal Trade Commission (FTC) che accusava Facebook di abusare del suo dominio sul mercato e di intraprendere pratiche anticoncorrenziali. Come parte del suo caso, il regolatore statunitense ha cercato di dividere il gigante dei social media dalla sua piattaforma sorella, Instagram e dal servizio di messaggistica WhatsApp. La FTC ha accusato Facebook di aver adottato una "strategia sistematica" volta a eliminare la concorrenza. Tuttavia, il giudice Boasberg ha affermato che il regolatore non era riuscito a sostenere le affermazioni secondo cui ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Il giudice federale James Boasberg ha respinto un casopromosso dalla Federal Trade Commission (FTC) che accusavadi abusare del suo dominio sul mercato e di intraprendere pratiche anticoncorrenziali. Come parte del suo caso, il regolatore statunitense ha cercato di dividere il gigante dei social media dalla sua piattaforma sorella, Instagram e dal servizio di messaggistica WhatsApp. La FTC ha accusatodi aver adottato una "strategia sistematica" volta a eliminare la concorrenza. Tuttavia, il giudice Boasberg ha affermato che il regolatore non era riuscito a sostenere le affermazioni secondo cui ...

