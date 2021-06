Dieci startup che ci stanno semplicando la vita

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 giugno 2021) Siamo sempre più attenti a contenere gli sprechi alimentari, e con l’aiuto delle nuove tecnologie stiamo esplorando un nuovo modo di mangiare e fare la spesa. Le aziende si adeguano, e sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità e della lotta allo spreco, sviluppando nuovi canali di vendita alternativi e iniziative per le persone meno fortunate. Sono molteplici leche hanno saputo ascoltare le esigenze e le richieste dei consumatori italiani, proponendosi come nuove realtà nel settore della ristorazione e dell’e-commerce alimentare. Presenza sui canali digitali e volontà di dare ascolto non solo al consumatore, ma anche alle aziende del settore sono le ...