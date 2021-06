Covid, Commissione Ue: primo portafoglio di cinque terapie per trattare la malattia (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – La strategia dell’UE sulla terapie anti Covid-19 ha raggiunto oggi il suo primo risultato, con l’annuncio del primo portafoglio di cinque terapie che potrebbero essere presto disponibili per il trattamento dei pazienti in tutta l’UE. Quattro di queste terapie sono anticorpi monoclonali in fase di revisione continua da parte dell’Agenzia europea per i medicinali. Un altro è un immunosoppressore, che ha un’autorizzazione all’immissione in commercio che potrebbe essere estesa per includere il trattamento dei pazienti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – La strategia dell’UE sullaanti-19 ha raggiunto oggi il suorisultato, con l’annuncio deldiche potrebbero essere presto disponibili per il trattamento dei pazienti in tutta l’UE. Quattro di questesono anticorpi monoclonali in fase di revisione continua da parte dell’Agenzia europea per i medicinali. Un altro è un immunosoppressore, che ha un’autorizzazione all’immissione in commercio che potrebbe essere estesa per includere il trattamento dei pazienti ...

