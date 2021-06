Conte insiste: "Non sarò un imbianchino". E Salvini blinda il governo (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - Il terremoto che sta minando le fondamenta del Movimento 5 stelle preoccupa le altre forze politiche che sostengono il governo guidato da Mario Draghi. Il timore è che la 'battaglia' tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo possa avere ripercussioni, in termini di instabilità, sull'esecutivo. Ma, pur non nascondendo una certa preoccupazione per quel che sta accadendo in casa M5s, Matteo Salvini assicura che il suo partito, la Lega, assieme agli alleati, 'puntelleranno' il governo. "Per questo ho proposto la federazione del centrodestra, per garantire a Draghi e al governo che almeno noi siamo compatti", ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - Il terremoto che sta minando le fondamenta del Movimento 5 stelle preoccupa le altre forze politiche che sostengono ilguidato da Mario Draghi. Il timore è che la 'battaglia' tra Giuseppee Beppe Grillo possa avere ripercussioni, in termini di instabilità, sull'esecutivo. Ma, pur non nascondendo una certa preoccupazione per quel che sta accadendo in casa M5s, Matteoassicura che il suo partito, la Lega, assieme agli alleati, 'puntelleranno' il. "Per questo ho proposto la federazione del centrodestra, per garantire a Draghi e alche almeno noi siamo compatti", ...

Advertising

fisco24_info : Conte insiste: 'Non sarò un imbianchino'. E Salvini blinda il governo: AGI - Il terremoto che sta minando le fondam… - Agenzia_Italia : Conte insiste: 'Non sarò un imbianchino'. E Salvini blinda il governo - MarcoRegoli : @La7tv Il giornalista più sfigato d’Italia insiste nell’appoggiare Conte, ma non hai visto che fine gli hai fatto f… - tiziana89123076 : @mariannaaprile Vorrei capire perché si insiste con Conte lo capite o no che è un contenitore vuoto ! - carlucci_cc : @Tiziana684 Insiste sullo 'scontrò' Beppe - Conte. Luigi gli ha parlato di 'confronto costruttivo* e lui ha insisti… -