Che sciocchezza i certificati di antifascismo (Di martedì 29 giugno 2021) A volte nel nostro paese si ha l’impressione che quando mancano pretesti (seri) per contendere e infierire sugli avversari – ad es. progetti politici, riforme, provvedimenti divisivi – ci siano sempre le risorse costituite dalla guerra dei simboli. ”Fascista!”, ”Comunista!”, “Sovranista!, “Populista!”. Il nostro ‘passato che non passa’ sta sempre lì a dividerci, a trasformare le autentiche tragedie della guerra civile in solennità da celebrare. La guerra dei simboli Così alla Giornata dell’Olocausto fa riscontro la Memoria delle Foibe: due atti doverosi, peraltro, in quanto la Shoah è un evento unico nella storia della civiltà occidentale e il genocidio delle foibe rappresenta una delle ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 29 giugno 2021) A volte nel nostro paese si ha l’impressione che quando mancano pretesti (seri) per contendere e infierire sugli avversari – ad es. progetti politici, riforme, provvedimenti divisivi – ci siano sempre le risorse costituite dalla guerra dei simboli. ”Fascista!”, ”Comunista!”, “Sovranista!, “Populista!”. Il nostro ‘passato che non passa’ sta sempre lì a dividerci, a trasformare le autentiche tragedie della guerra civile in solennità da celebrare. La guerra dei simboli Così alla Giornata dell’Olocausto fa riscontro la Memoria delle Foibe: due atti doverosi, peraltro, in quanto la Shoah è un evento unico nella storia della civiltà occidentale e il genocidio delle foibe rappresenta una delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Che sciocchezza Mi inchino, non mi inchino... L'opinione di Zacchera Il tutto mi sembra una autentica sciocchezza, ma non per il razzismo in sé che resta una faccenda seria, ma perché se c'è una competizione "interrazzista" sono proprio questi Europei: gli svizzeri ...

Loredana Berté cattivissima: 'Amare è stata la più grande fesseria della mia vita' Ad oggi Loredana ci ripensa con amarezza: 'La più grande sciocchezza che ho fatto? Lasciando la mia carriera per seguire Björn in Svezia', ammette al Corriere, 'Pensavo di mettere su famiglia ma non ...

Le pagelle del Galles - Ward bersagliato. Bale sottotono. Neco Williams, che sciocchezza!

Che sciocchezza i certificati di antifascismo - Seconda parte Detto questo, però, dobbiamo farla finita con un preconcetto ideologico che, dal 1945, avvelena la convivenza civile nel nostro paese. Molti di noi abbiamo conosciuto – anche in famiglia – neofascisti ...

