A Pozzuoli “Jazz in Vigna” e omaggi a Pino Daniele (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’appuntamento è per sabato 3 luglio alle 21:00 Quartieri Jazz New Quartet in concerto nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. Un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli. La brezza d’estate all’insegna dell’enogastronomia tra i colori e i profumi del tramonto puteolano e l’ottima musica della Quartieri Jazz, che dopo le degustazioni dei prodotti tipici della natura, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’appuntamento è per sabato 3 luglio alle 21:00 QuartieriNew Quartet in concerto nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcunidel loro ispiratore e maestro. Un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di. La brezza d’estate all’insegna dell’enogastronomia tra i colori e i profumi del tramonto puteolano e l’ottima musica della Quartieri, che dopo le degustazioni dei prodotti tipici della natura, ...

Advertising

anteprima24 : ** A #Pozzuoli 'Jazz in Vigna' e omaggi a Pino Daniele ** - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: Sabato 26 giugno #QuartieriJazz in #concerto a #Pozzuoli - vnewsita : Sabato 26 giugno #QuartieriJazz in #concerto a #Pozzuoli - Scisciano : Pozzuoli, Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei: Pozzuoli, 22 Giugno – Secondo appuntame… - QuartieriJazz1 : Jazz in Vigna: Musica, Cibo e Vino nei Vigneti dei Campi Flegrei -