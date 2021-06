Wimbledon 2021 | Stefano Travaglia si arrende in quattro set a Pedro Martinez al primo turno

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’erba dinon ha sorriso a. Il n.88 del mondo si è arreso per 6-3 2-6 6-4 6-3 in 2 ore a 45 minuti di gioco allo spagnolo(n.107 del ranking). Un ko che fa male quello dell’ascolano dal momento che, dopo aver recuperato nel secondo set, non ha interpretato al meglio le fasi di gioco, commettendo troppi errori (44 errori non forzati rispetto ai 18 dell’iberico). Ha prevalso, dunque, la maggior regolarità diche accede al secondodove affronterà il vincente del confronto tra l’australiano Christopher O’Connell (n.130 ...

Advertising

SuperTennisTv : La prima vittoria di #Wimbledon 2021 @SabalenkaA batte Niculescu 6-1 6-4. #tennis - fattoquotidiano : Wimbledon al via dopo due anni: Djokovic grande favorito, incognita Federer. Dieci gli italiani a Londra: è Berrett… - Eurosport_IT : SINNER SALUTA SUBITO WIMBLEDON! ?????? L'azzurro vince il 1° set ma subisce la rimonta di Fucsovics ???????? Il report:… - Agenzia_Ansa : Wimbledon, Sinner fuori. Eliminati al primo turno anche Cecchinato e Travaglia. Avanza al secondo turno Seppi #ANSA - zazoomblog : LIVE – Fognini-Ramos Vinolas 7-6(4) 6-2 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Ramos #Vinolas #7-6(4) -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

... perdeva al primo turno del tabellone principale dei Championships dicontro il francese ... E, nel 2020, con l'ungherese Marton Fucsovics? 28 giugnoDunque, in attesa di Fognini, è un 1 su 4 il bilancio della prima giornata diper i colori italiani .LIVE Day 1: Sinner. Cecchinato e Travaglia out, Murray lotta 10 ORE FA ...L'erba di Wimbledon non ha sorriso a Stefano Travaglia. Il n.88 del mondo si è arreso per 6-3 2-6 6-4 6-3 in 2 ore a 45 minuti di gioco allo spagnolo Pedro Martinez (n.107 del ranking). Un ko che fa m ...Si interrompe ad un set dal traguardo il debutto di Fabio Fognini a Wimbledon 2021. Il tennista ligure, numero 26 del tabellone, ha visto il suo match con Albert Ramos-Vinolas chiudersi anzitempo per ...