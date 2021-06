Vittorio Sgarbi questa volta l’ha fatta grossa | è nei guai Le pesanti accuse

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto critico d’arteè neicon la giustizia a causa di un quadro, che ha provato a vendere senza averne licenza. Lo annuncia Repubblica la quale spiega: Dopo la storia delle croste spacciate come capolavori dell’artista marchigiano Gino De Dominicis, per cuiè imputato di associazione per delinquere e false autentiche (l’udienza preliminare è stata aggiornata al 30 giugno), un’altra inchiesta giudiziaria tocca il candidato assessore alla Cultura di Roma, attualmente in corsa alle Comunali col ticket di centrodestra Michetti-Matone. Esportazione senza licenza Il critico è indagato ...

LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: 'Roma risorgerà dopo la Raggi. Il sindaco ha distrutto l'immagine della Città'. - dopiot : RT @PPicerni: Voleva vendere illecitamente un quadro del '600 all'estero: indagato Vittorio Sgarbi - terninrete : Vittorio Sgarbi, il dipinto di Arrone non è di Caravaggio e ipotizza possa essere del Ribera #sgarbi #Amelia… - lorenzoniadrian : Vittorio Sgarbi, il dipinto di Arrone non è di Caravaggio e ipotizza possa essere del Ribera #sgarbi #Amelia… - sandrocasagr : @Tommaso11320185 @VittorioSgarbi @stampasgarbi Fa questo: -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

Panizza è anche Segretario Particolare dial Mart. Nel giugno del 2020, è stata promossa una petizione su Change Org (che puntava ad ottenere 1.500 adesioni e si è invece fermata a ...Il dipinto di Arrone 'Cena on Hemmaus' non è di Caravaggio. Lo ha detto questa mattina ad Amelia, il critico d'artema - ha aggiunto - 'in totale onestà, è strettamente legato a lui'. 'Strettamente legato al primo dei caravaggeschi che prende il timone di Caravaggio morto a Roma nel 1610 che è ...di Marta RosatiCi sono l'emozione di due sindaci dell'Umbria meridionale, la passione per l'arte, l'amore per la storia, il coinvolgimento di due diocesi e il mistero di un dipinto, nell'attribuzione ...Sommo poeta, inventore dell’Italia, profeta. E ancora: grande reporter, virtuoso della parola, in grado come nessuno di descrivere l’animo umano. Tutto questo, e molto più, è Dante: cui è dedicata que ...