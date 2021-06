Tour de France 2021 | Tim Merlier trionfa a Pontivy Primoz Roglic vittima di una brutta caduta | perde tempo anche Tadej Pogacar

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TOUR DE FRANCE, MERLIER VINCE LA 3^ TAPPA VAN DER POEL RESTA IN MAGLIA GIALLA #SkySport #Ciclismo - sportface2016 : #TourDeFrance, la classifica aggiornata dopo la terza tappa: #VanDerPoel ancora al comando - TicinoGazzetta : Tour de France 2021, Tim Merlier vince una tappa condizionata dalle cadute -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Ciclismo. Tim Merlier ha vinto in volata la terza tappa delde, la Lorient - Pontivy di 183 km. Il belga del team Alpecin - Fenix si è imposto davanti al connazionale e compagno di squadra Jasper Philipsen, al francese Nacer Bouhanni (Arkea - ...17.31de,a Merlier la terza tappa Tim Merlier vince in volata la terza tappa delsul traguardo di Pontivy Il belga,a segno anche al Giro, ha preceduto il connazionale Jasper Philipsen e il ...La terza tappa del Tour de France 2021 è stata nuovamente funestata dalle cadute. Negli ultimi dieci chilometri i grandi favoriti per la maglia gialla Primoz Roglic e Tadej Pogacar sono rimasti ...terza tappa del Tour de France 2021, la Lorient-Pontivy di 182.9 km. Il belga del team Alpecin-Fenix ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Jasper Philipsen Philipsen, il francese Nacer ...