Sydney in lockdown, ma salgono i contagi da variante Delta. Dopo mesi il virus riemerge in varie parti in Australia (Di lunedì 28 giugno 2021) Sydney è tornata in lockdown Dopo avere riscontrato l’aumento dei contagi sul territorio a causa della variante Delta. Ma, nonostante le misure restrittive, le infezioni nella metropoli più grande d’Australia sono salite a 128 e riguardano tutte la mutazione ex indiana. La pandemia preoccupa però anche i Territori del Nord, nel Queensland e l’Australia Occidentale, e l’improvviso peggioramento della situazione ha portato i leader dei vari Stati e territori a un incontro di emergenza con il premier Scott Morrison. Questa è infatti la prima volta da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021)è tornata inavere riscontrato l’aumento deisul territorio a causa della. Ma, nonostante le misure restrittive, le infezioni nella metropoli più grande d’sono salite a 128 e riguardano tutte la mutazione ex indiana. La pandemia preoccupa però anche i Territori del Nord, nel Queensland e l’Occidentale, e l’improvviso peggioramento della situazione ha portato i leader dei vari Stati e territori a un incontro di emergenza con il premier Scott Morrison. Questa è infatti la prima volta da ...

