Spagna, De Gea in dubbio per il match con la Croazia (Di lunedì 28 giugno 2021) Rischio forfait per David De Gea. Il Ct Luis Enrique rischia di dover fare a meno del suo portiere titolare per il match degli ottavi di finale di Euro 2020 tra la sua Spagna e la Croazia. Il portiere del Manchester United si è fermato durante la seduta di allenamento di ieri per un “fastidio al gluteo sinistro”. Sembra trattarsi di una lieve lesione a livello dei muscoli dell’anca, solo la risonanza magnetica potrà dare un verdetto definitivo sulla presenza in campo dell’estremo difensore classe 1990. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Rischio forfait per David De Gea. Il Ct Luis Enrique rischia di dover fare a meno del suo portiere titolare per ildegli ottavi di finale di Euro 2020 tra la suae la. Il portiere del Manchester United si è fermato durante la seduta di allenamento di ieri per un “fastidio al gluteo sinistro”. Sembra trattarsi di una lieve lesione a livello dei muscoli dell’anca, solo la risonanza magnetica potrà dare un verdetto definitivo sulla presenza in campo dell’estremo difensore classe 1990. SportFace.

