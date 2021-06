Shaw attacca Mourinho: “Continua a prendersela con me, non va avanti” (Di lunedì 28 giugno 2021) Shaw ha risposto in maniera piccata a Mourinho, che aveva espresso opinioni negativa sulle sue recenti prestazioni Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 giugno 2021)ha risposto in maniera piccata a, che aveva espresso opinioni negativa sulle sue recenti prestazioni

Advertising

CorSport : #Shaw attacca #Mourinho: 'Un ex allenatore, rido di lui” - salvione : Shaw attacca Mourinho: 'Un ex allenatore, rido di lui” - romaforever_it : Shaw attacca Mourinho: 'Un ex allenatore, rido di lui. Parla sempre di me, spero possa trovare pace'… - ILOVEPACALCIO : #Shaw attacca #Mourinho: «Dovrebbe smetterla di parlare di me. Un ex allenatore, lo ignoro e rido di lui» - sportli26181512 : #Shaw attacca #Mourinho: 'Un ex allenatore, rido di lui”: Il terzino dello United, ora con l’Inghilterra a Euro 202… -