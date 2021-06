Sandro Abate Avellino, ufficiale il rinnovo con Giuseppe Rizzo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Blindato il pacchetto portieri della Sandro Abate Avellino. Rinnovata l’intesa, dopo quella annunciata con Thiago Perez, tocca a Giuseppe Rizzo. Ecco il comunicato: “L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver rinnovato per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Rizzo, portiere, classe 1992, nato ad Avellino. Giuseppe Rizzo è cresciuto nel CUS Avellino, lo scorso anno è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Blindato il pacchetto portieri della. Rinnovata l’intesa, dopo quella annunciata con Thiago Perez, tocca a. Ecco il comunicato: “L’AsdFive Soccer comunica di aver rinnovato per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di, portiere, classe 1992, nato adè cresciuto nel CUS, lo scorso anno è ...

