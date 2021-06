Recovery, l’appello del commissario Gentiloni: “Tutta l’Europa ci guarda, l’Italia non può fallire” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Molto dipende da noi italiani, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto“. Non gira intorno al problema, Paolo Gentiloni. L’ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri, ora commissario Europeo all’Economia, fa suo, e al tempo stesso stempera, l’entusiasmo che si respira di fronte alla prospettiva dell’arrivo a breve di 25 miliardi di euro da Bruxelles. Si tratta della prima tranche del Recovery Fund (il piano Next Generation Eu), importantissima per ridare fiato all’economia nazionale, senza però sottovalutare gli oltre 2mila miliardi di debito pubblico accumulati in decenni dal nostro Paese. Guai ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 giugno 2021) “Molto dipende da noi italiani, tutti ci stanno are. Abbiamo il debito più alto“. Non gira intorno al problema, Paolo. L’ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri, oraEuropeo all’Economia, fa suo, e al tempo stesso stempera, l’entusiasmo che si respira di fronte alla prospettiva dell’arrivo a breve di 25 miliardi di euro da Bruxelles. Si tratta della prima tranche delFund (il piano Next Generation Eu), importantissima per ridare fiato all’economia nazionale, senza però sottovalutare gli oltre 2mila miliardi di debito pubblico accumulati in decenni dal nostro Paese. Guai ...

Advertising

AMarco1987 : L’appello di Gentiloni all’unità per far funzionare il Recovery Plan - christianrocca : RT @Linkiesta: L’appello di Gentiloni all’unità per far funzionare il Recovery Plan - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: L’appello di Gentiloni all’unità per far funzionare il Recovery Plan - andvaccaro : RT @Linkiesta: L’appello di Gentiloni all’unità per far funzionare il Recovery Plan - Linkiesta : L’appello di Gentiloni all’unità per far funzionare il Recovery Plan -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery l’appello L’appello di Gentiloni all’unità per far funzionare il Recovery Plan Linkiesta.it