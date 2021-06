“Proprio loro”. Striscia la Notizia, ecco i nuovi super conduttori. Lei e lui, per loro è la prima volta (Di lunedì 28 giugno 2021) Non riuscirete mai a credere quello che stiamo per rivelarvi. Sia chiaro, non è nulla di certo, ma sembrerebbe Proprio che la prossima stagione di Striscia la Notizia, quella in onda a partire da Settembre 2021, sarà un’edizione all’insegna della novità. Come già saprete, oltre alle nuove veline (dopo 4 anni non ci saranno più le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva ad intrattenere il pubblico con i loro “stacchetti”) ci sarà anche un’altra coppia alla conduzione. Hanno detto addio Ficarra e Picone, questo è noto e al loro posto potrebbe arrivare un duo davvero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Non riuscirete mai a credere quello che stiamo per rivelarvi. Sia chiaro, non è nulla di certo, ma sembrerebbeche la prossima stagione dila, quella in onda a partire da Settembre 2021, sarà un’edizione all’insegna della novità. Come già saprete, oltre alle nuove veline (dopo 4 anni non ci saranno più le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva ad intrattenere il pubblico con i“stacchetti”) ci sarà anche un’altra coppia alla conduzione. Hanno detto addio Ficarra e Picone, questo è noto e alposto potrebbe arrivare un duo davvero ...

Advertising

Pontifex_it : La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assapor… - gennaromigliore : .@CarloStagnaro e @ricpuglisi sono due professionisti e sanno fare il proprio lavoro. Questo è ciò che conta. Buon… - FBiasin : A tal proposito, il presidente Steven #Zhang ha parlato proprio oggi con #Marotta e manager Area Sport prima del su… - LittleJoyDD : RT @misSchianto: È proprio vero che le cose belle arrivano quando fai spazio nella tua vita. Arrivano quando chiudi porte, metti fine ai to… - our_eyes_tell : la scorsa settimana ho obbligato mio padre a vedere death note e adesso lui e mia mamma lo stanno guardando per con… -