Papa Francesco scrive al prete degli omosessuali | ‘Dio è il padre di tutti’

(Di lunedì 28 giugno 2021) CITTA’ DEL VATICANO – Dio “si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è”. Cosìin una breve lettera autografa in spagnolo inviata algesuita James Martin, che svolge il suo apostolato tra le persone Lgbt, in occasione del webinar “Outreach 2021”, tenutosi ieri. Il sacerdote ha pubblicato oggi la lettera su Twitter, resa nota da Vatican News. “Lo ‘stile’ di Dio –il– ha tre tratti: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è il modo in cui si avvicina a ciascuno di noi. ...

Nella lunga giornata di visita ufficiale in Italia, il Segretario di Stato Usa Antony John Blinken ha partecipato in Vaticano all' udienza privata con, la prima dopo l'elezione di Joe Biden alla guida degli Stati Uniti d'America: " L'Udienza di questa mattina al Segretario di Stato Usa, Antony John Blinken, si è svolta in un clima ...A Rocca di Papa un importante ritrovamento storico è avvenuto sulla cima della Fortezza Medievale, durante dei lavori di pulizia e bonifica del luogo. E' stato rinvenuto un massiccio tratto di muro ri ...