Motor Valley Fest 2021 - Dal motorsport al design | il programma degli incontri a tema

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 giugno 2021) Conto alla rovescia per il: la terza edizione dell'evento dedicato alla Terra deii, ina Modena da mercoledì 30 giugno a domenica 4 luglio, si terrà con un format ibrido che alterna appuntamenti in streaming ad altri aperti al pubblico. Tra le esposizioni di auto e moto sportive e gli eventi in pista, che coinvolgeranno gli autodromi di Varano, Modena e Misano, il calendario propone anche una fitta agenda divirtuali - nei quali interverremo anche noi di Quattroruote - per discutere i temi più caldi riguardanti ...