Maxi incidente tra 3 auto, inferno sulla statale: 1 morto, 2 feriti gravissimi. Strada chiusa al traffico (Di lunedì 28 giugno 2021) Terribile incidente sulla statale Aurelia intorno alle 10 di oggi, lunedì 28 giugno. Tre le auto rimaste coinvolte. Pesantissimo il bilancio: morto un uomo di 58 anni e due feriti gravissimi. Ancora da accertare le cause dello schianto. Responsabile, forse, l’alta velocità: le tre auto infatti sono andate completamente distrutte. Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri ed il personale del 118. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli altri due automobilisti sono rimasti incastrati tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) TerribileAurelia intorno alle 10 di oggi, lunedì 28 giugno. Tre lerimaste coinvolte. Pesantissimo il bilancio:un uomo di 58 anni e due. Ancora da accertare le cause dello schianto. Responsabile, forse, l’alta velocità: le treinfatti sono andate completamente distrutte. Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri ed il personale del 118. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: èsul colpo. Gli altri duemobilisti sono rimasti incastrati tra ...

