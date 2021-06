LIVE Sinner-Fucsovics, Wimbledon 2021 in DIRETTA: piove nel Regno Unito! Ritardo nel programma del Major inglese (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti! 12.35 16 gradi a Wimbledon e pioviggine a Londra: non ci sono miglioramenti nelle previsioni meteo. 12.32 Non ci sono novità a Wimbledon al momento: il Ritardo di mezz’ora pare non essere stato rispettato. 12.30 Per il resto ha ottenuto gli ottavi di finale a Lione perdendo contro Arthur Rinderknech e i sedicesimi di finale sia a Madrid che a Roma uscendo di scena contro Alexei Popyrin e Rafael Nadal. 12.27 Jannik Sinner sin qui ha disputato un’annata altalenante ma comunque con la finale a ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti! 12.35 16 gradi ae pioviggine a Londra: non ci sono miglioramenti nelle previsioni meteo. 12.32 Non ci sono novità aal momento: ildi mezz’ora pare non essere stato rispettato. 12.30 Per il resto ha ottenuto gli ottavi di finale a Lione perdendo contro Arthur Rinderknech e i sedicesimi di finale sia a Madrid che a Roma uscendo di scena contro Alexei Popyrin e Rafael Nadal. 12.27 Janniksin qui ha disputato un’annata altalenante ma comunque con la finale a ...

Advertising

SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Sinner e Seppi ? Il torneo in diretta su Sky Sport,… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Jannik Sinner debutta nel Tempio del tennis! Terzo confronto contro Marton Fucsovic… - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Sinner e Seppi: Al via Wimbledon, terzo Slam stagio… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fucsovics Wimbledon 2021 in DIRETTA: debutto a Londra contro il solido ungherese - #Sinner-Fucsovics… - infoitsport : LIVE Sinner-Fucsovics, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 12.00 -