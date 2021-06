Live Francia-Svizzera 0-1: Rodriguez si fa parare un rigore da Lloris (Di lunedì 28 giugno 2021) SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all'Arena... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 giugno 2021) SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all'Arena...

Advertising

zazoomblog : Francia Svizzera 0-1 LIVE: Rabiot vicinissimo al gol del pari - #Francia #Svizzera #LIVE: #Rabiot - zazoomblog : LIVE Francia-Svizzera 0-1 Europei 2021 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Francia-Svizzera #Europei #DIRETTA: - SSportNetwork : #SuperSportSummer #EURO2020 #FranciaSvizzera 0-1 55' #Lloris para il tiro dal dischetto di #Rodriguez e tiene in pa… - a70199617 : RT @fanpage: La Svizzera chiude i primi 45 minuti in vantaggio sulla Francia #FranciaSvizzera #FRASUI - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Morata salva-Spagna ai supplementari: 5-3 alla Croazia, per Luis Enrique la vincente di Francia-Svizzera ai quarti #CroaziaS… -