"L'intervento al cuore? Recupero doloroso" (Di lunedì 28 giugno 2021) A due settimane di distanza dal delicato intervento per un aneurisma aortico, il cantautore è tornato a parlare sul web: "Procedo col 'lavoro sporco' quotidiano un passo alla volta" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) A due settimane di distanza dal delicatoper un aneurisma aortico, il cantautore è tornato a parlare sul web: "Procedo col 'lavoro sporco' quotidiano un passo alla volta"

Ultime Notizie dalla rete : intervento cuore "L' intervento al cuore? Recupero doloroso " Lo scorso 10 giugno Omar Pedrini lasciava i fan con il fiato sospeso, annunciando l'imminente operazione al cuore . Un intervento urgente resosi necessario per l'insorgere di un serio aneurisma aortico. Oggi, a distanza di due settimane, il cantante è tornato sui social network per raccontare il suo lento e ...

