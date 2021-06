Laporte | “Avevo scritto a Deschamps | ma non ho ricevuto risposta Con la Spagna sono felice”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 giugno 2021) Aymericha parlato al The Guardian sulla scelta della Nazionale. Lui, naturalizzato spagnolo prima della competizione era nell’orbita della Nazionale francese. Ecco le sue parole: “Non è stata una decisione facile, per niente. La mia famiglia vive ancora in Francia e io ho giocato lì da quando ero molto giovane. Non è questione di decidere. ‘Mi sento questo’, ‘Mi sento quello’. No. Mi sento entrambi.stato inper otto anni. Posdire ciò che vogliono.qui estato in contatto con la nazionale spagnola per tanti ...