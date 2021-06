Italia-Usa: Mattarella vede Blinken, ‘bene rilancio collaborazione Ue-Stati Uniti’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Soddisfazione” per la fase di rilancio della collaborazione transatlantica e per la ripresa della “piena sintonia tra agenda Ue e agenda Usa” è stata espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John Blinken. Dal Capo dello Stato è stata quindi ribadita la “convinzione rafforzata” che Alleanza Atlantica e integrazione europea “siano pilastri non separabili, dal punto di vista Italiano, per un efficace contributo alla comunità internazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Soddisfazione” per la fase didellatransatlantica e per la ripresa della “piena sintonia tra agenda Ue e agenda Usa” è stata espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John. Dal Capo dello Stato è stata quindi ribadita la “convinzione rafforzata” che Alleanza Atlantica e integrazione europea “siano pilastri non separabili, dal punto di vistano, per un efficace contributo alla comunità internazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

