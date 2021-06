In Svezia si è dimesso il premier Stefan Lofven (Di lunedì 28 giugno 2021) Il premier svedese Stefan Lofven ha presentato le sue dimissioni al Parlamento, dopo il voto di sfiducia della settimana scorsa. Lofven aveva lasciato aperta l'opzione di indire nuove elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilsvedeseha presentato le sue dimissioni al Parlamento, dopo il voto di sfiducia della settimana scorsa.aveva lasciato aperta l'opzione di indire nuove elezioni ...

Advertising

repubblica : Crisi di governo in Svezia, il premier si è dimesso - medicojunghiano : Crisi di governo in Svezia, il premier si è dimesso - Yogaolic : RT @repubblica: Crisi di governo in Svezia, il premier si è dimesso - Tullia01 : RT @repubblica: Crisi di governo in Svezia, il premier si è dimesso - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Crisi di governo in Svezia, il premier si è dimesso -