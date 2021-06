Il premier del Lussemburgo Bettel è positivo al Covid: ha partecipato al Consiglio Ue con Draghi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, è risultato positivo alla Covid-19, nonostante sia stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca, e si trova attualmente in auto-isolamento. La notizia, annunciata ieri dall’ufficio del premier, arriva a due giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles a cui Bettel ha partecipato insieme agli altri capi di Stato e di governo dell’Unione europea, compreso il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Secondo il portale Politico, che cita un funzionario del ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il primo ministro del, Xavier, è risultatoalla-19, nonostante sia stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca, e si trova attualmente in auto-isolamento. La notizia, annunciata ieri dall’ufficio del, arriva a due giorni daleuropeo di Bruxelles a cuihainsieme agli altri capi di Stato e di governo dell’Unione europea, compreso il Presidente del, Mario. Secondo il portale Politico, che cita un funzionario del ...

Ultime Notizie dalla rete : premier del Dai funghi alla laurea le inutili micro - tasse che il premier vuole tagliare Sfoltire oltre 100 tasse che gravano sugli italiani: parrebbe questa una delle prossime sfide del premier Mario Draghi e del ministro del Tesoro, Daniele Franco, che sarebbero pronti a cimentarsi in questa attività. L'operazione sarebbe stata approvata in parlamento all'unanimità e sarà la ...

M5S, Conte: alle 17.30 conferenza stampa in streaming su Facebook Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera nella telefonata di ieri fra Grillo e l'ex premier, le divergenze nelle leadership pentastellata sono rimaste invariate. Secondo il Corriere della ...

Covid, positivo il premier del Lussemburgo. Ha partecipato al vertice Ue di due giorni fa Rai News M5s, oggi la conferenza stampa di Conte dopo lo scontro con Grillo Sarà rottura definitiva o ci sono ancora dei margini di trattativa? La tensione all’interno del Movimento Cinque Stelle, dopo gli scontri di questi giorni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, è altissim ...

M5S, Di Maio: "Lavoriamo per l'unità" 8.35 M5S, Di Maio: "Lavoriamo per l'unità" "Lavoriamo per l'unità, usando testa e cuore. Come sempre troveremo una solu- zione". Così il ministro 5 Stelle Di Maio, a La Gazzetta del Mezzogiorno, sullo ...

