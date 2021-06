Giulia Stabile, problemi con la famiglia: è diventato tutto più difficile. Cosa è accaduto (Di lunedì 28 giugno 2021) La mamma della vincitrice di “Amici 20” avrebbe rilasciato un’intervista in cui si lamenta dell’assenza della figlia nella sua vita dopo il successo ottenuto col programma. Sta facendo scalpore in questi giorni la notizia di una presunta intervista rilasciata dalla mamma di Giulia Stabile ai microfoni del settimanale DiPiù Tv. La donna intervistata dal giornalista Rolando Repossi avrebbe rivelato alcuni aspetti del rapporto con la figlia decisamente cambiati dopo la sua recente vittoria al talent di Canale Cinque. Usiamo però il condizionale perché poco dopo l’uscita della dichiarazione la giovanissima compagna di Sangiovanni avrebbe smentito ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) La mamma della vincitrice di “Amici 20” avrebbe rilasciato un’intervista in cui si lamenta dell’assenza della figlia nella sua vita dopo il successo ottenuto col programma. Sta facendo scalpore in questi giorni la notizia di una presunta intervista rilasciata dalla mamma diai microfoni del settimanale DiPiù Tv. La donna intervistata dal giornalista Rolando Repossi avrebbe rivelato alcuni aspetti del rapporto con la figlia decisamente cambiati dopo la sua recente vittoria al talent di Canale Cinque. Usiamo però il condizionale perché poco dopo l’uscita della dichiarazione la giovanissima compagna di Sangiovanni avrebbe smentito ...

