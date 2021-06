Giglio Group avvia un aumento di capitale riservato

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, quotato sul segmento STAR e attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce, ha deliberato di dare esecuzione alla parte residua della delega conferita al CdA dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 12 novembre 2020 ad aumentare ilsociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile. L’operazione è finalizzata “a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e lungo termine”, sottolinea la società in una ...