Formula 1 2021 | Verstappen al comando

La stagione di Formula 1 entra nel vivo. La Red Bull sfida la Mercedes per il titolo: la classifica aggiornata del mondiale Si spegne il semaforo e partono i motori, una nuova stagione di Formula 1 ed una classifica pronta ad aggiornarsi. Un Mondiale che si presenta molto più equilibrato, con la Red Bull pronta ad insidiare il trono della Mercedes. Hamilton punta all'ottavo titolo, per entrare nella storia di questo sporto. La Ferrari recupera qualche cavallo ed è decisa a diventare la terza forza in pista, ma la lotta sarà dura, con la McLaren con motore Mercedes e voglia di raccattare qualche podio.

Ultime Notizie dalla rete : Formula 2021 Formula 1 - GP Stiria, le classifiche mondiali dopo la gara al Red Bull Ring Vi riportiamo le classifiche mondiali al termine dell'ultimo Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Grazie alla splendida vittoria conquistata al Red Bull Ring, Max Verstappen è riuscito ad allungare in classifica su Lewis Hamilton, mettendo così ulteriore pressione sulle spalle ...

Formula 1 - Le Pagelle del GP di Stiria Lewis Hamilton 9 Probabilmente si aspettava un 2021 condito di abbuffate di vittorie con l'ottavo titolo servitogli su un piatto d'argento. Dopo otto gare si trova in un multiverso, dove è ...

Formula 1, Gp di Austria 2021: vince Verstappen. Classifica e calendario

GP Stiria: la gara in 5 punti La Red Bull e Max Verstappen danno un gran segnale in Austria potendo contare su un motore Honda che preoccupa la Mercedes, mentre la Ferrari risale dopo una brutta qualifica ...

