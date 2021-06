Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: F1, GP d'Austria: Guanyu Zhou debutta nelle FP1 con l’Alpine al posto di Alonso #F1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1, GP d'Austria: Guanyu Zhou debutta nelle FP1 con l’Alpine al posto di Alonso #F1 - Gazzetta_it : F1, GP d'Austria: Guanyu Zhou debutta nelle FP1 con l’Alpine al posto di Alonso #F1 - automotorinews : ??? #F1, al GP d'Austria Guanyu #Zhou prenderà parte alla prima sessione di prove libere ?? L'#Alpine ha voluto prem… - Motorsport_IT : #F1 | @gyzhou_33 guiderà la #Alpine nelle Libere 1 in Austria #AustrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Guanyu

Motorsport.com, Edizione: Italia

Il sogno sta diventando realtà:Zhou salirà su una F1, l'Alpine, nelle FP1 di venerdì prossimo al Red Bull Ring. Il pilota ...in un weekend ufficiale di F1 nelle prime libere del GP d': '...Si tratta del cineseZhou , attuale leader del campionato di F2 e pilota che si porta sulle ... Zhou scenderà in pista in occasione delle PL1 del GP d', guidando la A521 di Fernando Alonso.Il sogno sta diventando realtà: Guanyu Zhou salirà su una F1 ... debuttando così in un weekend ufficiale di F1 nelle prime libere del GP d’Austria: “Guidare nelle FP1 in un weekend di Formula 1 è un ...Guanyu Zhou debutterà nelle prove libere 1 del GP d'Austria con l'Alpine. Si tratta della prima sessione ufficiale in F1 per il cinese.