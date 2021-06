Deus Ex e non solo: Warren Spector ripercorre la sua carriera in un'intervista (Di lunedì 28 giugno 2021) Il creatore di Deus Ex Warren Spector in un'intervista al canale VideogamesParty durante l'evento JOIN the Indie ha ripercorso la sua carriera dagli albori. Spector spiega come ha iniziato come director, con un team di una dozzina di persone, con il budget per il suo primo gioco che è costato circa 225.000 dollari. "Avevamo a disposizione solo un colore con cui lavorare, il verde e abbiamo dovuto realizzare da noi i nostri motori di gioco e i nostri editor" ha dichiarato durante l'intervista sottotitolata completamente in italiano. Spector ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Il creatore diExin un'al canale VideogamesParty durante l'evento JOIN the Indie ha ripercorso la suadagli albori.spiega come ha iniziato come director, con un team di una dozzina di persone, con il budget per il suo primo gioco che è costato circa 225.000 dollari. "Avevamo a disposizioneun colore con cui lavorare, il verde e abbiamo dovuto realizzare da noi i nostri motori di gioco e i nostri editor" ha dichiarato durante l'sottotitolata completamente in italiano....

