Colonie di formiche su terrazzi | balconi e giardini? Liberatevene così!

(Di lunedì 28 giugno 2021) Con il caldo, non è raro ritrovarsidisuo in giardino! Eppure, questi insetti hanno una funzione importantissima in natura: vengono considerati gli spazzini dell’ambiente perché sono in grado di ripulire qualsiasi rifiuto organico dalle carcasse alle briciole, ai frutti maturi caduti in terra. Questo non li rende, però, più amabili e tollerabili nei nostri spazi abitati! Liberarsene, diciamocelo, non è difficile, ma a che prezzo?! Le soluzioni in commercio sono care e ricche di ingredienti chimici nocivi per l’ambiente! Provate con questi repellenti biologici innocui per la salute ...