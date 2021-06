Cashback | le date dei pagamenti Attenti al rischio beffa

(Di lunedì 28 giugno 2021) Colormai in conclusione per questo primo semestre, andiamo a conoscere il periodo in cui verranno erogati i rimborsi. Ma attenzione a un grossoUltimissime ore prima del gong finale per quanto riguarda ile il super, col sipario pronto a calarsi dopo un estenuante maratona iniziata lo scorso 1 gennaio e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Lotteria Scontrini: ecco il calendario estrazioni 2021 con tutte leVediamo nel dettaglio come ... Bonus Natale dall'8 al 31 dicembre 2020di Stato dal 1° gennaio 2021 Lotteria scontrini ...da segnare e le cifre che arriveranno Ilci accompagnerà , diviso in tre semestri, fino al 30 giugno 2022 . Ledei periodi da tenere a mente per poter accedere ai ...Col cashback ormai in conclusione per questo primo semestre, andiamo a conoscere il periodo in cui verranno erogati i rimborsi.Il primo periodo del Bonus Cashback sta per terminare. Molti utenti già si chiedono quando arriverà il rimborso delle somme accumulate.