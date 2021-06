Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: “Ha fatto delle ammissioni” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di Chiara Gualzetti, 16enne di Monteveglio, frazione di Valsamoggia in provincia di Bologna, è stato trovato senza vita in un cespuglio ai margini del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, a pochi chilometri da dove abitava. Sul cadavere erano evidenti i segni delle coltellate inferte dall’assassino alla gola e al torace. Dopo le prime ore di indagini è emerso che a essere Indagato è un minorenne accusato di omicidio. Fonti inquirenti fanno sapere che il giovane, interrogato, ha “fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di Chiara Gualzetti,di Monteveglio, frazione di Valsamoggia in provincia di, è stato trovato senza vita in un cespuglio ai margini del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, a pochi chilometri da dove abitava. Sul cadavere erano evidenti i segniinferte dall’assassinoe al. Dopo le prime ore di indagini è emerso che a essereè unnne accusato di omicidio. Fonti inquirenti fanno sapere che il giovane, interrogato, ha “...

Advertising

SkyTG24 : Trovata morta la 16enne scomparsa nel Bolognese: ferite da coltello, indagini per omicidio - rtl1025 : ?? C'è un ragazzo minorenne nel mirino degli investigatori per l'omicidio di #ChiaraGualzetti, la 16enne trovata mor… - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio #chiaragualzetti - Teresa_La_Vispa : RT @fattoquotidiano: Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bologna, 16enne uccisa a coltellate: interrogato un amico | Il giovane avrebbe ammesso alcune responsabilità #chiarag… -