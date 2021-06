Bergamo, solo 4 casi di variante delta. E la più pericolosa «delta plus» per ora non c’è (Di martedì 29 giugno 2021) Nonostante l’impennata a livello nazionale i casi in provincia restano 4 dall’inizio del monitoraggio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 29 giugno 2021) Nonostante l’impennata a livello nazionale iin provincia restano 4 dall’inizio del monitoraggio.

Advertising

RadioRadicale : #Neet, + di 2 milioni di #giovani in Italia, aumentati dopo la #pandemia, anche per i suoi effetti psicologici. N… - olivati_case : RT @olivati: OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: Sempre più attuale: come si fa una stima #immobiliare a #Bergamo (e non solo) - olivati : OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: Sempre più attuale: come si fa una stima #immobiliare a #Bergamo (e non solo)… - franpiace : @chris4poz @GeorgeSpalluto Ne sarei ben feleice altro che stracciarmi le vesti. Solo che lo vedo in un lloop assolu… - Bianca34874951 : RT @PinoVaccaro77: Certo che in questo europeo non segna proprio nessuno dell'Atalanta. Aveva ragione Twitter: fanno bene solo a Bergamo co… -