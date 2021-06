Beautiful anticipazioni 1 luglio 2021 | i grandi timori di Zoe

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nella puntata diin onda alle ore 13:45 del 1su Canale 5, Zoe parla con Steffy della malattia terminale di Sally. La modella sembra avere dei dubbi in merito al ritorno della stilista a casa dello Spencer. Teme infatti che questa reunion forzata dal destino, possa avere un ruolo decisivo nella storia d’amore del figlio di Bill con Florence Fulton. Qualcosa non quadra secondo la Buckingham e di questo sente il bisogno di parlare con la Forrester. Vi ricordiamo che potete seguire la puntata anche in diretta streaming sintonizzandovi sul sito Mediaset Play, sezione diretta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

