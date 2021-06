Alessandro e Luigi | i badanti uccisi | subito a processo Giampiero Riccioli

(Di lunedì 28 giugno 2021) Giudizio immediato, forse, per, accusato di essere il killer di, idel suo anziano padre (Screen video)La Procura Generale di Catania ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per, accusato di aver ucciso e fatto scomparire i cadaveri diSabatino, 40 anni, originario di San Marcellino, centro in provincia di Caserta, eCerreto, 23 anni, di San Marco Evangelista, sempre in provincia di Caserta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise ...

La Procura Generale di Catania ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Giampiero Riccioli, accusato di aver ucciso e fatto sparire i cadaveri di Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni, entrambi casertani. La storia è stata portata alla ribalta dalla ricerche avviate dalla trasmissione "Chi l'ha visto?". Dei due badanti si erano perse le tracce.