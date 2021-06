Nuoto | Butini | “Paltrinieri tegola che non ci voleva A breve squadra ufficiale per Tokyo”

(Di domenica 27 giugno 2021) Il direttore tecnico dell’Ital, Cesare, al termine delle gare al Settecolli 2021, ha parlato delle condizioni di alcuni atleti azzurri: “Quella diè stata unache non ci. Dal punto di vista mentale non è al meglio. Fisicamente si sta riprendendo e sente forte il sostegno di tutti. Dobbiamo modulare la preparazione seguendo gli sviluppi della malattia. Detti? Gabriele l’ho visto nuotare la scorsa settimana: c’è da aggiustare qualche cosa sul piano tecnico ma non sono preoccupato. Venivamo dall’ottima prestazione degli Europei. Il movimento cresce e questo è importante. ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto, le parole del direttore tecnico azzurro Cesare #Butini - Swim4life_it : La definizione dei quartetti della 4x200 stile donne e 4x100 stile uomini arriva dopo le gare del Sette Colli, vide… - infoitsport : Nuoto, Cesare Butini: 'Paltrinieri a Tokyo? Cauto ottimismo, si sta allenando. Valutiamo il percorso' - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Cesare Butini: mi aspetto un buon Sette Colli, a coronamento di una stagione impegnativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Butini

Sportface.it

... che è scesa sotto il tempo limite che era fissato per i Giochi, ma il Settecolli non qualifica direttamente e l'ultima decisione spetta al Ct. ' Le sensazioni? Sicuramente positive , già dal ...Sono parole tanto attese quelle rilasciate dal Selezionatore Nazionale Italiana diper l'Italia Cesare, che ai microfoni si Swim4Life ha annunciato che Arianna Castiglioni farà parte del gruppo che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Una convocazione meritata in vasca ...Nuoto, le parole del direttore tecnico azzurro Cesare Butini: "Paltrinieri tegola che non ci voleva. A breve squadra ufficiale per Tokyo" ...Fangio pass olimpico e RI. Di seguito i risultati principali di oggi, 27 giugno, ultimo giorno di gare del 58º Trofeo Settecolli 2021: ...