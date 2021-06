Maneskin, Damiano esce allo scoperto su Britney Spears: la speranza è l’ultima a morire (Di domenica 27 giugno 2021) Il cantante e leader dei Maneskin, Damiano David, esce allo scoperto su Britney Spears: la speranza è l’ultima a morire. Ecco a che cosa si riferisce. Maneskin (Screenshot Instagram)I Maneskin stanno raggiungendo sempre di più le vette del mondo a livello musicale. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo a marzo e l’Eurovision Song Festival a maggio, il loro successo sembra inarrestabile. Si può dire davvero che questo sia l’anno d’oro per i giovani ragazzi romani. Attualmente sono gli ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Il cantante e leader deiDavid,su: la. Ecco a che cosa si riferisce.(Screenshot Instagram)Istanno raggiungendo sempre di più le vette del mondo a livello musicale. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo a marzo e l’Eurovision Song Festival a maggio, il loro successo sembra inarrestabile. Si può dire davvero che questo sia l’anno d’oro per i giovani ragazzi romani. Attualmente sono gli ...

Agenzia_Ansa : Damiano e Thomas si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Diventa un caso lo show dei Maneskin che lanci… - RollingStoneita : Mentre continua la marcia trionfale tra Europa e USA, la band romana è stata ospite del #PolsatSuperHitFestiwal 202… - HuffPostItalia : Maneskin, Damiano bacia Thomas in diretta in Polonia: 'L'amore non è mai sbagliato' - dadida_1 : RT @Marco_dreams: Damiano e Thomas dei Maneskin si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Il coraggio di un gesto in un paese che… - ValeSunny : RT @Marco_dreams: Damiano e Thomas dei Maneskin si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Il coraggio di un gesto in un paese che… -