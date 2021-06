“Fuori Ferrero dalla Sampdoria” | il durissimo attacco dei tifosi

(Di domenica 27 giugno 2021) Idellaattaccano di nuovocon un comunicato: “Se ne vada, ci sta portando verso il fallimento” Nuovo,affondo del tifo organizzato blucerchiato nei confronti del presidente Massimo. In giornata, infatti, la Federclubsha diramato un comunicato in cui si attacca l’imprenditore romano, accusato di stare portando la Samp verso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RobertoOddone1 : Fuori Ferrero dalla Sampdoria!!!!!! Passaparola dolbbiamo mandarlo via lui e Garrone ci hanno rovinati!!!!!!! - oneto81 : RT @it_samp: L'appello della @federclubs: 'Fuori #Ferrero dalla #Sampdoria' - strider1982 : RT @1canalesport: Federclubs, l'appello: 'Fuori Ferrero dalla Sampdoria' - 1canalesport : Federclubs, l'appello: 'Fuori Ferrero dalla Sampdoria' - strider1982 : RT @it_samp: L'appello della @federclubs: 'Fuori #Ferrero dalla #Sampdoria' -

Pertanto: - invitiamo fin da ora tutti i Sampdoriani a diffondere questo documento, sia in cartaceo che virtualmente, per far conoscere a tutti la nostra posizione: FUORI FERRERO DALLA SAMPDORIA. Il comunicato La Federclubs, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha preso posizione contro il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. "L'ultimo affronto verso una piazza..." Un duro comunicato apparso sui social: "Società ferita e dilaniata, senza che venga gettata alcuna certezza per la nuova stagione"