F1, Gp Stiria: gara perfetta di Verstappen. Ferrari in rimonta. La classifica (Di domenica 27 giugno 2021) Zeltweg , 27 giugno 2021 - Una gara perfetta per Max Verstappen che domina dal primo all'ultimo giro e vince il Gp di Stiria , il primo round di un doppio appuntamento sul Red Bull Ring dove il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Zeltweg , 27 giugno 2021 - Unaper Maxche domina dal primo all'ultimo giro e vince il Gp di, il primo round di un doppio appuntamento sul Red Bull Ring dove il ...

Advertising

quaranta_vito : RT @SmilexTech: In Austria domina Verstappen. Mercedes alle corde. Norris è una certezza. Ferrari raccoglie meno di quanto meritavano quest… - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: In Austria domina Verstappen. Mercedes alle corde. Norris è una certezza. Ferrari raccoglie meno di quanto meritavano quest… - rizzia0 : RT @SmilexTech: In Austria domina Verstappen. Mercedes alle corde. Norris è una certezza. Ferrari raccoglie meno di quanto meritavano quest… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #StyrianGP - Binotto: 'Ottimo passo gara, dispiace di aver recuperato solo 4 punti sulla McLaren' #F1inGenerale ht… - _Paolo_27 : Emozioni fino alla fine. Verstappen domina, RedBull è superiore. Mercedes fatica, mai minacciosa oggi. Lando Norris… -