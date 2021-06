E ora Letta pensa di raccattare Conte (Di domenica 27 giugno 2021) Nel Pd ci vuole ben altro che il cacciavite, usato come metafora nel titolo dell’ultima fatica letteraria di Enrico Letta; adesso manca solo che il segretario adotti il reprobo Giuseppe Conte, rimasto quasi senza partito e finanziamenti per farne uno nuovo, assieme a quattro grillini disperati, da Patuanelli alla Taverna, per dare l’ennesima martellata a sinistra. Tra coloro che gli hanno pagato il biglietto di sola andata da Parigi per metterlo alla guida del Partito Democratico, da Franceschini al trio Guerini-Lotti-Margiotta, e che oggi rimpiangono Nicola Zingaretti, si registra sempre più sconcerto rispetto all’incomprensibile linea politica dell’ex ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 giugno 2021) Nel Pd ci vuole ben altro che il cacciavite, usato come metafora nel titolo dell’ultima fatica letteraria di Enrico; adesso manca solo che il segretario adotti il reprobo Giuseppe, rimasto quasi senza partito e finanziamenti per farne uno nuovo, assieme a quattro grillini disperati, da Patuanelli alla Taverna, per dare l’ennesima martellata a sinistra. Tra coloro che gli hanno pagato il biglietto di sola andata da Parigi per metterlo alla guida del Partito Democratico, da Franceschini al trio Guerini-Lotti-Margiotta, e che oggi rimpiangono Nicola Zingaretti, si registra sempre più sconcerto rispetto all’incomprensibile linea politica dell’ex ...

