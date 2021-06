DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: Sainz e Leclerc rimontano, buona Ferrari sul passo (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44° giro/71 Sainz molto vicino a Stroll per il sesto posto, lo spagnolo è in scia alla Aston Martin! 43° giro/71 Pit-stop per Sainz, che rientra in settima posizione. Ha scavalcato Alonso e Tsunoda. 42° giro/71 CONTATTO TRA Leclerc E RAIKKONEN! Ruota a ruota, passa il monegasco! 42° giro/71 Leclerc supera Raikkonen all’interno, ma il finlandese torna davanti sfruttando la trazione dell’Alfa Romeo. 41° giro/71 Mancano trenta tornate, il cielo inizia ad annuvolarsi. Attenzione…E’ ancora lunga. 40° giro/71 Verstappen e Hamilton girano con lo stesso ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44° giro/71molto vicino a Stroll per il sesto posto, lo spagnolo è in scia alla Aston Martin! 43° giro/71 Pit-stop per, che rientra in settima posizione. Ha scavalcato Alonso e Tsunoda. 42° giro/71 CONTATTO TRAE RAIKKONEN! Ruota a ruota, passa il monegasco! 42° giro/71supera Raikkonen all’interno, ma il finlandese torna davanti sfruttando la trazione dell’Alfa Romeo. 41° giro/71 Mancano trenta tornate, il cielo inizia ad annuvolarsi. Attenzione…E’ ancora lunga. 40° giro/71 Verstappen e Hamilton girano con lo stesso ...

