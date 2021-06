Da domani niente mascherine all’aperto: “Attenzione però a non lasciarle a casa” (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA – Da domani tutta Italia sarà in zona bianca e ciò significa che non ci sarà più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico che, assieme con il Governo, ha dato l’autorizzazione a poter uscire senza mascherina. Anche in questo caso ci saranno però delle piccole regole da rispettare: la mascherina infatti andrà sempre e comunque tenuta con sé! Leggi anche: Variante Delta, a rischio le vacanze: “Partite solo se avete fatto il richiamo” No alla mascherina all’aperto: le regole Da un lato il Presidente del Consiglio e dall’altro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA – Datutta Italia sarà in zona bianca e ciò significa che non ci sarà più l’obbligo di indossare le. Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico che, assieme con il Governo, ha dato l’autorizzazione a poter uscire senza mascherina. Anche in questo caso ci sarannodelle piccole regole da rispettare: la mascherina infatti andrà sempre e comunque tenuta con sé! Leggi anche: Variante Delta, a rischio le vacanze: “Partite solo se avete fatto il richiamo” No alla mascherina: le regole Da un lato il Presidente del Consiglio e dall’altro il ...

