Charlene Wittstock non festeggerà con il marito i 10 anni di matrimonio

(Di domenica 27 giugno 2021) Stanno per festeggiare dieci anni di matrimonio, Charlène Wittstock e Alberto di Monaco, ma l’ex nuotatrice quest’anno non sarà al fianco del principe per celebrare l’anniversario. A confermarlo è stata lei stessa, con una breve nota diffusa da Palazzo Grimaldi.

Advertising

Tatolina321 : Persino la moglie di Alberto di Monaco gli ha mollato i figli e se n’è andata per cazzi sua. - infoitcultura : Jacques e Gabriella di Monaco ancora soli con papà Alberto. Dov è Charlène Wittstock? - VanityFairIt : La principessa sarebbe ancora in Africa, bloccata da un'infezione contratta nel corso di un viaggio iniziato lo sco… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Charlene sparita dalla circolazione: la voce sulla principessa Che fine ha fatto - patriziagatto3 : RT @tempoweb: Charlene sparita dalla circolazione: la voce sulla principessa Che fine ha fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Wittstock

E la semplicità di Charlène Lynettefece breccia nel cuore del prince charmant di Monaco, per conquistarlo dieci anni fa. "Alberto mi ha chiesto di sposarlo nei giardini del palazzo, ...InveceLynette Grimaldi, nata, dovrà restare in Sudafrica a tempo indeterminato, perché si sta riprendendo dal secondo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta mercoledì 23 ...Alberto di Monaco: «Non un colpo di fulmine, interessi condivisi». Charlène nata in Zimbabwe, olimpionica di nuoto, il sì principesco, i gemelli, e le «assenze» da Monaco ...La principessa Charlene di Monaco continua a stare male, non torna al Principato, non festeggerà il decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto. Proseguono i problemi di salute per Charl ...