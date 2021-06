Anche OPPO ha brevettato uno smartphone con display avvolgente ed è bellissimo (Di domenica 27 giugno 2021) OPPO ha brevettato uno speciale smartphone che si caratterizza per la presenza di un display avvolgente. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 27 giugno 2021)hauno specialeche si caratterizza per la presenza di un. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

seongmincue : non vorrei dire però per i bkpp esiste anche la storia della pubblicità per oppo. pp pasticcere è qualcosa di stupende... - oppoitalia : 358 volte grazie, ma anche di più! Per OPPO, il #PrimeDay si conclude alla grande. Siamo felici di avere la vostra… - savagenamu : @beafacose anche gli oppo, mia madre ne ha uno e sembra buono ed è economico - CelerPro : OPPO Enco Free2 e Enco Buds sono realtà anche in Italia! Ecco come sono i nuovi auricolari - infoitscienza : Amazon Prime Day 2021: forte sconto anche per lo smartphone top di gamma OPPO Find X3 Pro -