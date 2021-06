Variante Delta in aumento, rivista la tempistica delle vaccinazioni (Di sabato 26 giugno 2021) Lazio e Liguria tornano a ventuno giorni per il richiamo di Pfizer e a ventotto per Moderna. La Campania anticipa la seconda dose. In Lombardia possibile sospensione delle ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 giugno 2021) Lazio e Liguria tornano a ventuno giorni per il richiamo di Pfizer e a ventotto per Moderna. La Campania anticipa la seconda dose. In Lombardia possibile sospensione...

Advertising

fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - BeppePanunzio : Covid: oltre 200 contagi nelle ultime 24 ore della variante Delta. Israele reimpone da subito uso mascherine al chi… - Libero_official : 'Chi non ha fatto la seconda dose di #vaccino non parta per le vacanze'. #VarianteDelta, l'appello dei virologi agl… -