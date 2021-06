Traffico Roma del 26-06-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 giugno 2021) LuceverdeBari trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisisostenuto sulle direttrici che conducono verso il litorale sull’Aurelia code da via di Casal Lumbroso fino a Malagrotta e poi da Torre in Pietra Palidoro in direzione di Cerveteri sullaCivitavecchia Ci sono code questa volta per un incidente tra lo svincolo di Cerveteri Ladispoli e l’uscita di Santa Severa verso Civitavecchia sul raccordo in carreggiata interna code della Cassia bis alla Salaria della Casilina la Pia ancora tra Laurentina e Pontina incolonnamenti anche in esterna da via di Montespaccato al dalla Laurentina allanina ...