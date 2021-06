Temptation Island | “sedie che volano | un concorrente è esploso di rabbia e ha scavalcato le barriere per andare dalla fidanzata”

(Di sabato 26 giugno 2021) C’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione di: il debutto è fissato per mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni su quello che sta succedendo tra le coppie. In particolare, è una “fonte segreta” citata da Libero a riferire che la tensione sarebbe già alle stelle, tanto che una coppia avrebbe già lasciato il villaggio. Il motivo? La gelosia ovviamente, l’ingrediente “magico” su cui si regge il reality estivo amatissimo da pubblico. “Nervosismo alle stelle,chee un addio“, scrive Libero spiegando che “un ...

Advertising

FQMagazineit : Temptation Island, “sedie che volano: un concorrente è esploso di rabbia e ha scavalcato le barriere per andare dal… - lusaegetta : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island - baediamond17 : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island - mtnvsn : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island - aur0skiWi : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

GUARDA QUI>>> Filippo Bisciglia rivela retroscena inedito di "" che ricorderà per sempre Alba Parietti a 'Ballando con le stelle', divina - VIDEO GUARDA QUI>>> Stash: guai legali per ...... i fedelissimi di Uomini e Donne non si saranno dimenticati di Sara Affi Fella , la quale, dopo aver partecipato acon il fidanzato dell'epoca, Nicola Panico , ed apparentemente ...C’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione di Temptation Island: il debutto è fissato per mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni su ...Filippo Bisciglia, intervistato da Chi ha raccontato la sua esperienza a Temptation Island: le risposte lasciano i fan a bocca aperta ...